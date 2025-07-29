Депутат Камʼянець-Подільської міськради «забув» задекларувати надлегкий літак

Депутат у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки не зазначив активів на суму понад 5,6 млн та 3,5 млн грн

У Хмельницькій області троє депутатів міських рад отримали підозри за недостовірне декларування на понад 25 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Йдеться про депутатів Камʼянець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. Загальна вартість незадекларованого майна – нерухомість, надлегкий літак, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, гроші на рахунках тощо.

Викрили факти недостовірного декларування депутатів оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції. Так, депутата Камʼянець-Подільської міської ради у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки не зазначив активів на суму понад 5,6 млн та 3,5 млн грн. До прикладу, серед незадекларованого майна надлегкий літак.

Депутат Славутської міської ради «забув» відобразити у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення та отримання підприємством родича двох мільйонів гривень фінансової допомоги. Вартість активів – майже 7 млн грн.

Наявність грошових активів та корпоративних прав не показала у своїх декларація за 2022 та 2023 роки і депутатка Шепетівської міської ради. Йдеться про понад 9,2 млн грн, серед яких 3,8 млн грн готівки.

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області оголосили трьом депутатам про підозри за ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

До слова, прокурорами Хмельницької обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами викрито масштабну схему зловживань, внаслідок якої державному бюджету завдано понад 10 млн грн збитків, а також виявлено незадеклароване майно на понад 30 млн грн.