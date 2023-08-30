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Суд заборонив діяльність в Україні організації, яка пропагувала проросійські цінності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд заборонив діяльність в Україні організації, яка пропагувала проросійські цінності
Розглянувши зібрані СБУ неспростовні докази деструктивної діяльності об'єднання, суд ухвалив рішення про ліквідацію обласної громадської організації «Співдружність «Сіверська Русь»
фото ілюстративне

До лав цієї організації здебільшого входили прихильники слов'янської ідеї, серед яких священники УПЦ (МП) та ветерани Збройних сил СРСР

Суд заборонив діяльність Чернігівської обласної громадської організації «Сіверська Русь», яка займалася проросійською пропагандою. Про це повідомляє Управління СБУ в Чернігівській області.

Встановлено, що організацію використовувала РФ, як інструмент так званої «м'якої сили» для впливу на громадську думку з метою дестабілізації ситуації в державі.

До лав цієї організації здебільшого входили прихильники слов'янської ідеї, серед яких священники УПЦ (МП) та ветерани Збройних сил СРСР.

«Її очолював громадянин України, підполковник у відставці, який активно відстоював думку про утиски російськомовних громадян в Чернігівській області», – йдеться у повідомленні.

Чим займалася «Сіверська Русь»

Зокрема, керівник цього об'єднання готував замовні статті, що містили антиукраїнську пропаганду, спрямовану на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в державі, для подальшого поширення в мережі інтернет.

Крім того, керівництвом ГО «Сіверська Русь» пропагувалися ідеї слов'янської єдності, необхідності об'єднання України, Росії та Білорусі в єдину державу.

Організація співпрацювала з іншими об'єднаннями антиукраїнського спрямування, зокрема Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Об'єднання організацій співвітчизників «Російська співдружність». Спілка відзначилася антиукраїнськими заявами та акціями, наприклад у Криму – «У кожному вікні – російський прапор!».

Розглянувши зібрані СБУ неспростовні докази деструктивної діяльності об'єднання, суд ухвалив рішення про ліквідацію обласної громадської організації «Співдружність «Сіверська Русь».

Раніше повідомлялося, що партія «Європейська солідарність» вимагає, щоб парламент розглянув законопроєкт, який позбавить можливості депутатів заборонених партій бути в керівництві парламенту, комітетів і місцевих органів влади, а також представляти міжнародні міжпарламентські делегації.

Теги: суд СБУ партії Чернігівщина

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