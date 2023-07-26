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Депутатів від заборонених партій покарають? Опозиційна фракція поставила вимогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутатів від заборонених партій покарають? Опозиційна фракція поставила вимогу
Поки що для  депутатів Верховної Ради і місцевих рад ніяких реальних наслідків  у зв’язку із забороною судом політичних партій немає
фото з відкритих джерел

Парламенту готує неприємний сюрприз для депутатів від заборонених партій

Партія «Європейська солідарність» вимагає, щоб парламент розглянув законопроєкт, який позбавить можливості депутатів заборонених партій бути в керівництві парламенту, комітетів і місцевих органів влади, а також представляти міжнародні міжпарламентські делегації. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Олег  Синютка озвучив  вимогу негайно поставити в порядок денний законопроєкт «ЄС» 8089 від 29.09.22  щодо заборони депутатам заборонив партій очолювати комітети, бути в  керівництві парламенту, комітетів і місцевих органів влади, входити в міжнародні міжпарламентські делегації та створювати нові парламентські групи і фракції, чи нові групи в місцевих органах самоврядування», – написала Геращенко.

Нардепка також зазначила, що поки що для  депутатів Верховної Ради і місцевих рад ніяких реальних наслідків  у зв’язку із забороною судом політичних партій немає. «Монобільшість, регламентний комітет вже рік демонструють повне  небажання розглядати цей законопроект, бо ОПЗЖ їх ключові партнери по голосуванню», – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, у розмові з «Главкомом» керівник НАЗК Олександр Новіков заявив, що з 2020 року нині заборонена партія ОПЗЖ отримала понад 170 млн грн з державного бюджету, але після заборони партії уже ніхто не побачить, куди пішли ті кошти.

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Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко закон партії самоврядування парламент фракція Олександр Новіков Опозиційна платформа — За життя

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