Депутатів від заборонених партій покарають? Опозиційна фракція поставила вимогу

Поки що для депутатів Верховної Ради і місцевих рад ніяких реальних наслідків у зв’язку із забороною судом політичних партій немає

Парламенту готує неприємний сюрприз для депутатів від заборонених партій

Партія «Європейська солідарність» вимагає, щоб парламент розглянув законопроєкт, який позбавить можливості депутатів заборонених партій бути в керівництві парламенту, комітетів і місцевих органів влади, а також представляти міжнародні міжпарламентські делегації. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Олег Синютка озвучив вимогу негайно поставити в порядок денний законопроєкт «ЄС» 8089 від 29.09.22 щодо заборони депутатам заборонив партій очолювати комітети, бути в керівництві парламенту, комітетів і місцевих органів влади, входити в міжнародні міжпарламентські делегації та створювати нові парламентські групи і фракції, чи нові групи в місцевих органах самоврядування», – написала Геращенко.

Нардепка також зазначила, що поки що для депутатів Верховної Ради і місцевих рад ніяких реальних наслідків у зв’язку із забороною судом політичних партій немає. «Монобільшість, регламентний комітет вже рік демонструють повне небажання розглядати цей законопроект, бо ОПЗЖ їх ключові партнери по голосуванню», – наголосила Геращенко.

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Нагадаємо, у розмові з «Главкомом» керівник НАЗК Олександр Новіков заявив, що з 2020 року нині заборонена партія ОПЗЖ отримала понад 170 млн грн з державного бюджету, але після заборони партії уже ніхто не побачить, куди пішли ті кошти.