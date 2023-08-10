На Львівщині суд ув'язнив військового на п'ять років за запізнення з відпустки

Суд призначив військовому покарання у вигляді п’яти років тюрми

Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок солдату з Одещини, якого судили за самовільне залишення з місця служби. Військовий спізнився з відпустки на службу на 11 днів та отримав покарання у вигляді п’яти років тюрми, повідомляє Zaxid.net.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, уродженець Вилкового на Одещині у січні 2023 року був зарахований до складу військової частини, де призначений на посаду інспектора прикордонної служби другої категорії – оператора першої секції протитанкових ракетних комплексів. У лютому старшому солдату дали два тижні відпустки, він мав прибути на службу 4 березня, однак без попередження затримався на 11 днів.

У суді обвинувачений визнав, що він 4 березня не з’явився на службу та був відсутній до 15 числа. Щодо солдата порушили кримінальну справу за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Справу розглянув суд, який призначив військовому покарання у вигляді п’яти років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, з початку російського повномасштабного вторгнення до України Державне бюро розслідувань розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До слова, на Одещині 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обставини мобілізації та надання меддопомоги вже перевіряє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.