Палка захисниця УПЦ МП Кохановська отримала підозру

Фігурантка називає війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом»

Служба безпеки України повідомила про підозру блогерці, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, а також публічно заперечувала збройну агресію РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Мова йде про Вікторію Кохановську.

«Фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Тоді вона «розганяла» у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, на власній сторінці у Facebook фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом».

Також жінка викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників.

«У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України», – зазначають в СБУ.

У Службі повідомляють, що лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора. Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 39-річна Вікторія Кохановська родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. У вересні 2022 року вона зареєструвала громадську організацію для підтримки Московського патріархату «Жіноча сила України». Наприкінці жовтня 2022 року Кохановська подала до органів Національної поліції Київської області понад 50 заяв про нібито «переслідування» вірян УПЦ МП.

Під час виселення Московської церкви зі стін Києво-Печерської лаври Вікторія Кохановська відзначилася низкою антиукраїнських заяв. Зокрема жінка заявила про поділ України, тому що, на її думку, саме Московська церква була «душею України».