Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
Особливо категорично налаштовані щодо біженців з України молоді полячки, які називають себе релігійними
На 10% відсотків протягом року зросла кількість поляків, які вважають, що біженцям слід дати тимчасовий статус за умови, що вони повернуться в Україну, як тільки це стане безпечним. Сьогодні таких 52%, торік було 42%. Про це говорять дані дослідження серед поляків віком 16-34 років, проведеного 300gospodarka.pl.
Дослідження ставлення серед молодих поляків до біженців з України показує, що менш прихильними до останніх є жінки та симпатики «правих» партій. Бажання, щоб біженці з України чим скоріше повернулися додому, висловлюють 56% польок. Водночас серед польських чоловіків таких 49%. Відсоток молодих поляків, які хочуть, щоб українські біженці мали можливість довготермінової інтеграції в Польщі, залишається стабільним на рівні 25%. Серед респондентів з такою думкою 31% чоловіків і 20% – жінок.
На думку дослідників, такий гендерний розрив може виникати через більшу залученість жінок до викликів повсякденного життя, наприклад, обмеження місць у державних дитячих садках або доступ до медичної допомоги.
Цікаво, що частіше виражають бажання про повернення українців додому ті поляки, які називають себе віруючими католиками. Серед таких на 10% більше осіб не прихильних до присутності українців в їхній державі. Також на 13% частіше таку думку висловлюють прихильники ультраправої партії Konfederacja.
У 2022 році 83% польської молоді говорили, що влада має підтримати Україну під час війни. Зараз ця кількість різко впала. Нині 65% респондентів за подальшу підтримку України.
Нагадаємо, 67% поляків досі позитивно ставляться до українців, але ця частка значно знизилася. Про це свідчать останні дослідження Варшавського університету, передає wyborcza.pl.
У матеріалі зазначається, що українські біженці в Польщі – це переважно жінки. Це позначилось на польках, які вбачають в українках потенційних конкуренток. Саме у групі жінок віком до 29 років із середньою освітою помітили найбільш насторожене ставлення до українок.
Зазначається, що в мережі чимало оголошень про те, що польські чоловіки шукають собі жінок з України. Спеціальні групи у соцмережах на кшталт «Українки знайомляться з поляками», «Самотні українки в Польщі» та «Українка шукає чоловіка» з'являються регулярно і швидко збирають тисячі людей.
За результатами дослідження, 67% поляків ставляться до українців позитивно. Натомість зросла частка людей, які визначили своє ставлення як негативне – з 8% до 13%. Усього 31% опитаних сказали, що змінили своє ставлення, з них 85% – на гірше.
Раніше 62% поляків вважали, що українським біженцям потрібно допомагати, але зараз так думають лише 40%. І вперше понад половина опитаних (55%) висловились проти надання додаткової допомоги українцям.
Головна причина погіршення настроїв – нібито споживацьке ставлення українців. Про таке сказали 39% польських респондентів. Дедалі більше вважають, що українці не повинні отримувати такі ж соціальні пільги, як і громадяни Польщі.
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