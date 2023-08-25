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Атака на Одещину та Дніпропетровщину, обстріли Херсонщини: ситуація в регіонах

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака на Одещину та Дніпропетровщину, обстріли Херсонщини: ситуація в регіонах
Прифронтова Петропавлівка на Харківщині зазнає ударів з ворожої артилерії та мінометів ледь не щодня
фото: ДСНС

Ворог штурмує Луганщину, але відходить зі значними втратами й організовує чергову спробу навали

Уночі ворог двічі атакував Одещину, а також обстріляв Дніпропетровщину. Ситуація в регіонах станом на ранок за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (88 вибухів). Ворог бив із мінометів, САУ та артилерії по Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському районах. Обстріл вівся у напрямку: сіл Янжулівка, Блешня, Мхи, Карповичі, Семенівської громади Новгород-Сіверського району; сіл Гай, Гремʼяч, Новгород-Сіверської громади; села Клюси Сновської громади Корюківського району; села Сеньківка Городнянської громади Чернігівського району. У селі Гремʼяч від обстрілу горів житловий будинок. Без жертв.

Сумщина

Уночі та вранці росіяни здійснили здійснено шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів з міномета. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Хотінська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 269 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади. Били з мінометів, артилерії, РСЗВ, гранатометів. Також відбулося скидання вибухівки з БпЛА (по Хотінській громаді. В усіх випадках – без наслідків.

Дніпропетровщина

Цієї ночі агресор теж бив по Нікопольщині. Цілив з «Граду» та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала місто, а також Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються.

У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід. Вночі захисники з ПвК «Схід»знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Протягом вчорашнього дня російська армія цілила по Нікопольщині. Двічі артилерією накривала районний центр. Дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду. На щастя, минулося без постраждалих.

Запорізька область

92 обстріли по 23 мирних містах та селах – окупанти продовжують терор мирного населення області. Зафіксовано 79 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Ольгівського, Преображенки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське та Лук'янівське зазнали дев'яти обстрілів з РСЗВ, чотири авіаудари прийшлося по Оріхову, Малій Токмачці та Левадному. У результаті обстрілів росіян надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Харківщина

Сьогодні вранці ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За добу на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Гатище, Мала Вовча Чугуївського району, Тополі Куп'янського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Орлянки Куп'янського району. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове. За добу постраждалих серед цивільних не зафіксували. Дані уточнюються.

Луганщина

Ворог штурмує південніше Сватового, а саме в районі Новоєгорівки. Відходить зі значними втратами й організовує чергову спробу навали. Посилено застосовують росіяни там й авіацію. Удари з неба були зафіксовані неподалік – поблизу Надії. Ще одним осередком стало Твердохлібове. Невське та Білогорівку окупанти обстріляли з мінометів артилерії різних калібрів та типів. За добу противник здійснив 153 обстрілів (548 снаряд).

Донеччина

Окупанти здійснили 16 обстрілів 12 населених пунктів: Курахове, Авдіївка, смт Красноторка, смт Щербинівка, смт Курдюмівка, сіл Кліщіївка, Новоукраїнка, Максимівка, Торське, Скучне, Новоселівка Перша, Прелесне. Пошкоджено 11 житлових будинків (з них три – багатоквартирні), ЛЕП, магазин, три цивільних автомобілі, будівля суду, будівля ТЕС, трансформатор. За добу – шестеро поранених.

Одещина

Уночі ворог двічі атакував область. Майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустив дві ракети, імовірно Х-35/Х-59, в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем. За кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував дві ракети типу «Калібр» в бік обласного центру. І тут сили протиповітряної оборони впорались: обидві ракети знищено.

Миколаївщина

Учора ворожі артилерійські обстріли зафіксовані по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. 

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 81 обстріл (501 снаряд), з них по Херсону – чотири обстріли (16 снарядів). Росіяни поцілили у райони 31 населеного пункту області; будівлю комбінату у Херсоні; адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазину у Херсонському районі; територію елеватора та складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі. Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. 7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості її шпиталізували.

Окупанти вдарили по населеному пункту Миколаївка, ймовірно, з танка. Унаслідок цього постраждав 67-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні.

Ворог обстріляв околиці сіл Широка Балка та Софіївка. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, який працював в полі на тракторі. У результаті ворожого обстрілу села Микільське поранення отримав 77-річний чоловік. Усього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення, з них одна дитина.

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Теги: окупанти ворог Запорізька область Дніпропетровщина Харківщина Сумщина Миколаїв Одещина обстріл Донеччина Миколаївщина Чернігівщина Луганщина росіяни

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