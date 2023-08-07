Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти постачальника спорядження для ЗСУ

Міноборони виграло міжнародний комерційний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад €2,2 мільйона

Спір виник через порушення умов договору на постачання захисного спорядження для Сил оборони

Міністерство оборони України виграло міжнародний комерційний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад €2,2 мільйона. Справа стосується постачання військового спорядження. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спір виник через порушення умов договору на постачання захисного спорядження для Сил оборони, а саме налокітників та наколінників.

Так, були порушені строки постачання, а також об’єм – Україна отримала лише близько 11% від загального обсягу товару за договором. Водночас Міноборони оплатило вартість товару в повному обсязі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Іноземному постачальнику неодноразово повідомляли про необхідність виконання умов договору в максимально короткі строки. А втім, товар так і не надали в повному обсязі, кажуть у пресслужбі.

В березні 2023 року Міноборони звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу. За рішенням суду, з постачальника мають стягнути понад 2,2 млн євро на користь міністерства. Окрім того, відсотки річних нараховуватимуться щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони.

Пресслужба відомства додає, що в ході арбітражного розгляду постачальник частково сплатив штраф за порушення умов контракту.

Нагадаємо, Міністерство оборони України нарешті офіційно затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ. Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення. Наразі триває робота над впровадженням жіночого бронежилета.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, Німеччина не відправила Україні практично жодної зброї з пакета на понад €2,4 млрд, обіцяного навесні канцлером Олафом Шольцом ще весною цього року.