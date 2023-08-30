Самокатники почали отримувати вироки за порушення ПДР

Найчастіше самокатники отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів

Україна почала направляти до суду справи самокатників за порушення ПДР. Про це інформує Опендатабот.

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Із 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте наразі держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів.

Зазначається, що за останні чотири роки мінімум четверо кермувальників електросамокатів були притягнуті до карної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК України). В усіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до двох років з умовним терміном.

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Найчастіше самокатники отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів.

Зокрема, один рік умовно було присуджено вінничанину, який у квітні 2022 року на орендованому самокаті травмував жінку, що переходила велосипедну доріжку та тротуар. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а винуватцю ДТП присудили відшкодувати жінці вартість лікування (понад 108 тис. грн) та понад 50 тис. грн моральної шкоди. Від більш серйозних наслідків порушника фактично врятував його вік – на момент аварії він ще був неповнолітнім.

Крім того, зазначається, що здебільшого ДТП за участі водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення. У судовому реєстрі Опендатабот виявив 76 таких справ. Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.

Нагадаємо, що з 1 вересня в Парижі неможливо буде орендувати електричні самокати. вирішило повністю заборонити. Місто вирішило повністю заборонити цей вид транспорту.