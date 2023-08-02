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Стало відомо, хто посяде місце Арістова у «Слузі народу»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто посяде місце Арістова у «Слузі народу»
фото: преслужба ЦВК

ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Слузі народу» під № 146

Місце позбавленого депутатського мандата Юрія Арістова у «Слузі народу» може посісти Наталія Лактіонова. Центральна виборча комісія визнала Локтіонову обраною народним депутатом від політичної партії «Слуга народу». Про це повідомляє пресслужба секретаріату ЦВК.

Вказано, що до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою.

Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Слузі народу» під № 146,ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Слузі народу» під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», – йдеться у повідомленні.

Наталію Лактіонову у ЗМІ називали сестрою помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко. Як зазначає LB.ua, про те, що Лактіонова є сестрою помічниці президента, ЗМІ писали ще в 2019 році.

Марія Левченко, крім роботи на президента, фігурувала в ЗМІ і через свого обранця – колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. При цьому подружжя Левченко-Гогілашвілі принаймні в 2021 році разом відпочивало з подружжям головного розвідника Міноборони Кирила Буданова. Буданови навіть жили в маєтку Гогілашвілі.

Гогілашвілі був звільнений з посади заступника міністра через сварку із силовиками на вʼїзді в Донецьку область. Він образився, що його не впізнали і спитали документи.

Нагадаємо, 27липня, Верховна Рада на засіданні проголосувала за припинення  депутатських повноважень нардепа Юрія Арістова. 

Як повідомлялося, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах.  Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

26 липня до Верховної Ради було внесено проєкт постанови про дострокове припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова.

Теги: Верховна Рада партії документи Олександра Гогілашвілі

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