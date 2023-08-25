Посадовець Закарпатської ОДА за розкрадання бюджету опинився за ґратами

Чиновники незаконно заволоділи майже 800 тис грн бюджетних коштів

Директора приватної будівельної компанії та колишнього керівника одного з управлінь Закарпатської ОДА засудили за розкрадання бюджету. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідство встановило, що спільники штучно завищили обсяги та вартість робіт під час будівництва школи у селі Кваси Рахівського району. Підрядник знав, що частина робіт не виконана, але все одно подав до ОДА акти про повне завершення будівництва. Факт завершення робіт своїм підписом і печаткою підтвердив спільник підрядника – посадовець ОДА.

У такий спосіб особи незаконно заволоділи майже 800 тис грн бюджетних коштів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд призначив обом покарання – сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також на три роки їх позбавлено права обіймати посади, пов’язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій.

Для їх відшкодування підрядним товариством прокуратура заявила позов. Наразі він перебуває на розгляді у суді.

До слова, 24 серпня НАБУ заявило про викриття зловживання при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Підозру повідомлено першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому та колишньому заступнику міністра економіки Олександру Грибану.

За даними слідства, топпосадовець Мінагрополітики реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції за завищеними цінами в обраної компанії.