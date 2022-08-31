З порту Одеси вийшло ще одне судно з українською агропродукцією

Продовжується робота з відвантаження зерна в українських портах

Сьогодні зранку, 31 серпня, з одеського порту вийшло ще одне судно з українським продовольством. Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

«31 серпня з українського порту виходить іще одне судно (з агропродукцією – ред.). Дев'ять суден, які прямуватимуть до України, перевірять», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовжується робота з відвантаження зерна в українських портах. «Станом на сьогодні вранці з українських портів відходить ще одне судно», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія. Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.