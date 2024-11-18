Суми: внаслідок атаки вже 11 загиблих і понад 80 поранених

У реанімації перебувають 11 людей, з них шестеро дітей

Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Сумах зросла до 11, з них двоє дітей. Поранень зазнали 84 людини. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Станом на 8:00 унаслідок атаки росіян поранення різного ступеня тяжкості отримали 84 людини, з них 11 – діти. У реанімації перебувають 11 людей, з них шестеро дітей.

«Загинуло 11 людей, з них двоє дітей Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих», – йдеться в повідомленні.

За даними місцевої влади, російські загарбники застосували по Сумах балістичні ракети в касетному спорядженні, які мають велику силу ураження.

Ліквідація наслідків триває. Розгорнуто штаб оперативного реагування. Людям надається необхідна допомога.

Ракетний удар по Сумах



Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини.



Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.



На місці події оперативно розгорнуто пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам. pic.twitter.com/6GOMZwrTdk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2024

Нагадаємо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах.