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Суми: внаслідок атаки вже 11 загиблих і понад 80 поранених

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Суми: внаслідок атаки вже 11 загиблих і понад 80 поранених
Наслідки ракетного удару по Сумах, 17 листопада 2024 р.
фото: Нацполіція

У реанімації перебувають 11 людей, з них шестеро дітей

Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Сумах зросла до 11, з них двоє дітей. Поранень зазнали 84 людини. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Станом на 8:00 унаслідок атаки росіян поранення різного ступеня тяжкості отримали 84 людини, з них 11 – діти. У реанімації перебувають 11 людей, з них шестеро дітей.

«Загинуло 11 людей, з них двоє дітей  Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих», – йдеться в повідомленні.

За даними місцевої влади, російські загарбники застосували по Сумах балістичні ракети в касетному спорядженні, які мають велику силу ураження.

Ліквідація наслідків триває. Розгорнуто штаб оперативного реагування. Людям надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах. 

Теги: Суми обстріл поранення ракетна атака

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