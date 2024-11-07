Росіяни обстріляли залізницю на Сумщині: поранено співробітницю

Російські війська вдарили по залізниці на Сумщині

Після обстрілу окупантами Сумщини поранення отримала працівниця «Укрзалізниці»

У Сумській області внаслідок російського обстрілу було поранено працівницю залізниці. Жінку госпіталізували з травмами. Про це повідомило акціонерне товариство «Укрзалізниця» в Телеграмі.

У компанії повідомили, що 6 жовтня внаслідок обстрілу противника постраждала чергова на залізничному переїзді.

«Залізничницю з травмою плеча доставили до лікарні, де їй надали всю необхідну допомогу», – зазначили в «УЗ».

Також, додали в компанії, в результаті російських ударів у Сумській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру, зокрема елементи енергопостачання та колії.

Зазначимо, що об'єкти залізничної інфраструктури не рідко стають цілями для ворожих обстрілів. Працівник "УЗ" також стають жертвами російських атак.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.

Раніше «Укрзалізниця» призупинила продаж усіх квитків – як у касах, так і онлайн. Про це повідомляє прес-службу Акціонерного товариства «Укрзалізниця» у Facebook.

До слова, Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг за маршрутом Київ-Братислава, який почне курсувати вже цього року. Про це повідомило Міністерство економіки України, посилаючись на заяву міністра економіки Юлії Свириденко.