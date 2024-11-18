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У Сумах оголошено Дні жалоби за загиблими через атаку РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Сумах оголошено Дні жалоби за загиблими через атаку РФ
Ворог вдарив по багатоповерхівці у Сумах
фото: ДСНС України, Facebook

17 листопада окупанти завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах

У Сумах 18 та 19 листопада оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю, 17 листопада. Про це повідомив в. о. міського голови Артем Кобзар.

«На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 18 та 19 листопада», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада окупанти завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Станом на вечір 17 листопада 10 людей загинули, зокрема дві дитини, поранено 51 особу, серед яких п'ятеро дітей. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах. 

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Теги: окупанти Суми обстріл

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