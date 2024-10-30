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Росія атакувала Дніпро: поранено підлітка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Дніпро: поранено підлітка
Росія знову атакувала Дніпро
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підліток отримав поранення ноги

Увечері, 30 жовтня, Росія атакувала Дніпро. Внаслідок чого постраждав підліток. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Неспокійний вечір у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у місті постраждав 14-річний підліток. У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері, 30 жовтня, РФ випустила по Одещині близько десяти ракет різних видів. Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер: «Російські терористи нанесли масований ракетний обстріл по нашому регіону. Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби».

До слова, деякі ділянки міста Покровськ, що на Донеччині, заблокують на в'їзд і виїзд з метою оборони. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону.

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Теги: росія росіяни поранення Дніпропетровщина Україна українці обстріл Дніпро війна дитина

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