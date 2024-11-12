У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку

Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу загинула майже вся сім'я

У Кривому Розі 13 листопада оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки по місту. Померли четверо членів однієї родини – молода жінка та троє її дітей. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці завершено. Майже добу там працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. З-під завалів вдалось врятувати п'ятьох людей.

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Наслідки влучання балістичної ракети в багатоповерхівку фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Всього відомо про чотирьох загиблих – це 32-річна Олена Кулик, 10-річний Кирил, Демид віком два роки дев'яти місяців та двомісячна Уляна. З родини вижив лише батько.

Нагадаємо, РФ 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. Унаслідок трагічної атаки загинули четверо людей: мати і троє її дітей. Батько родини – вижив.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Нікопольський район, унаслідок влучання по амбулаторії загинув 30-річний лікар.

До слова, у жовтні 2024 року окупанти захопили більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року.