Удар РФ по Сумах: ДСНС показала жахливі наслідки

Росіяни завдали удар по житловому кварталу у місті Суми

Росіяни ввечері 17 листопада завдали удар по житловому району міста Суми. Наразі відомо вже про 10 загиблих та кілька десятків постраждалих. Внаслідок російського терористичного удару по місту Суми є не лише поранені, а й загиблі українці. Про це у своєму Telegram каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пізніше Державна служба з надзвичайних ситуацій України показала фотознімки із місця подій та розповіла про масштабні руйнування у житловому районі міста.

8 фото На весь екран













Наслідки балістичної атаки РФ по Сумах Фото: ДСНС

«На жаль, внаслідок атаки загинуло 10 осіб, серед них двоє дітей. Постраждала 51 людина, включаючи п’ятеро дітей», – написали в ДСНС.

Рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Понад 400 мешканців евакуйовано з пошкоджених будівель. Розгорнуто пункт незламності ДСНС. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Також рятувальники заявили, що пошкоджено скління вікон шести десятиповерхових будинків, знищено чотири автомобілі. Проводиться поквартирний обхід усіх пошкоджених будівель, щоб перевірити кожен закуток і знайти постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 17 листопада Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах.