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Росіяни обстріляли багатоповерхівки у Херсоні, є руйнування

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли багатоповерхівки у Херсоні, є руйнування
Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації поспілкувались з постраждалими у результаті обстрілу
скриншот відео

Після 15.00 російськими окупаційними військами було завдано кілька ударів по багатоповерхівках у Центральному районі

Росіяни обстріляли багатоповерхівки у Центральному районі Херсона, пошкоджені дах, вікна, обійшлося без вбитих і поранених. Про це повідомив у Facebook начальник Херсонської МВА Роман Мрочко і оприлюднив відповідне відео. 

«Після 15.00 російськими окупаційними військами було завдано кілька ударів по багатоповерхівках у Центральному районі. Пошкоджено дах, вікна. На щастя, цього разу обійшлося без вбитих і поранених», – Написав Мрочко.  

Як зазначається, соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації поспілкувались з постраждалими. Комплексна допомога їм вже надається.

Нагадаємо, уночі російські сили обстріляли центр Херсона. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик. Також ворог пошкодив чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

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Теги: обстріл росіяни Херсон

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