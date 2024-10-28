Росіяни обстріляли багатоповерхівки у Херсоні, є руйнування

Після 15.00 російськими окупаційними військами було завдано кілька ударів по багатоповерхівках у Центральному районі

Росіяни обстріляли багатоповерхівки у Центральному районі Херсона, пошкоджені дах, вікна, обійшлося без вбитих і поранених. Про це повідомив у Facebook начальник Херсонської МВА Роман Мрочко і оприлюднив відповідне відео.

«Після 15.00 російськими окупаційними військами було завдано кілька ударів по багатоповерхівках у Центральному районі. Пошкоджено дах, вікна. На щастя, цього разу обійшлося без вбитих і поранених», – Написав Мрочко.

Як зазначається, соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації поспілкувались з постраждалими. Комплексна допомога їм вже надається.

Нагадаємо, уночі російські сили обстріляли центр Херсона. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик. Також ворог пошкодив чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки.