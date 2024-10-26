Під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявлено четвертого загиблого

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці ворожого удару, 26 жовтня 2024 р.

Серед постраждалих – дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до чотирьох людей. 20 осіб отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Уже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого – лише цивільні об'єкти», – заявив глава регіону.

Згодом стало відомо про четвертого загиблого внаслідок цієї атаки.

«Під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло. Це четверта жертва нічної атаки», – сказав Лисак.

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці ворожого удару, 26 жовтня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких є дитина, а також 19 поранених.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.