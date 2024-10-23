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Поранення дитини під час збиття «шахеду»: ДБР повідомило деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поранення дитини під час збиття «шахеду»: ДБР повідомило деталі справи
Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил поводження зі зброєю
фото з відкритих джерел

Наприкінці серпня 2024 року під час чергової атаки росіян 12-річний хлопець, перебуваючи у своєму подвір’ї на Хмельниччині, отримав поранення із кулемета

Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом поранення неповнолітнього під час спроби знищення ворожих повітряних цілей військовими. Про це «Главкому» повідомила розповіла речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Раніше «Главком» із посиланням на дані судового реєстру. повідомляв, що на Хмельниччині мало місце поранення неповнолітнього невстановленим військовослужбовцем, який під час тривоги здійснював заходи зі збиття ворожих БпЛА типу Shahed.  

У відповідь на повідомленя «Главкому» Герасімчук зазначила, що дана подія мала місце наприкінці серпня 2024 року під час чергової атаки росіян. Близько 10:30 в одному з населених пунктів Хмельницької області 12-річний хлопець, перебуваючи у своєму подвір’ї, отримав поранення із кулемета. Саме в цей час мобільні групи військових із різних військових формувань та частин здійснювали спроби збиття БПЛА.

«В результаті, юнак отримав рвану рану правого стегна. Наразі його життю нічого не загрожує», – повідомила речниця.

Наразі тривають необхідні слідчі дії, вивчаються усі обставини події, призначено ряд необхідних експертиз, в тому числі встановлюється і траєкторія польоту кулі.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 414 КК України).

«ДБР вкотре закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до їхнього завершення», – наголосила речниця.  

Додамо, що 27 серпня голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що сили ППО знищили чотири ворожих цілі. Посадовець також підтвердив, що внаслідок атаки поранень зазнала 12-річна дитина, яку було невідкладно госпіталізовано до лікарні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що з початку 2024 року Росія застосувала проти України понад 6130 «шахедів». Значну частину з них  збила українська протиповітряна оборона. 

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Теги: розслідування поранення системи ППО тривога Хмельницкий дитина

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