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ЦАХАЛ пошкодив базу миротворців в Лівані та завдав удару біля аеропорту Бейрута – ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ пошкодив базу миротворців в Лівані та завдав удару біля аеропорту Бейрута – ООН
Ізраїль завдав ударів по Лівану
фото з відкритих джерел

Ізраїльська армія продовжує наносити удари по Лівану

Бульдозер армії оборони Ізраїлю зруйнував спостережну вежу та огорожу по периметру локації Миротворчих сили ООН у Лівані на півдні країни, а ЦАХАЛ наніс удар недалеко від міжнародного аеропорту Бейрута. Про це повідомляє видання Times of Israel.

Ізраїль завдав повітряних ударів по районах на південь від міжнародного аеропорту Бейрута, а також по трьох філіях банку Al Qard Al Hassan, який пов'язують із фінансуванням «Хезболли». Ці атаки стали частиною посилених ізраїльських дій проти фінансової мережі організації. Перед ударами Ізраїль оголосив евакуаційні попередження для жителів прилеглих територій, попередивши про майбутні обстріли. Операція є частиною більш широких військових заходів проти «Хезболли», яка підтримує ХАМАС у війні проти Ізраїлю. 

«Ми ще раз нагадуємо ЦАХАЛу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час», – зазначили у місії.

У UNIFIL нагадали, що атаки на об'єкти ООН і пошкодження їх майна є серйозним порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки ООН, яка була прийнята для завершення війни 2006 року між Ізраїлем і «Хезболлою» та стабілізації ситуації на кордоні Ізраїлю й Лівану. Також зазначається, що ізраїльська армія неодноразово просила UNIFIL залишити позиції вздовж "блакитної лінії" та завдавала шкоди базам ООН. Незважаючи на тиск, миротворці залишаються на місцях і продовжують свою роботу.

Варто сказати, що останнім часом ізраїльські військові почали частіше обстрілювати об'єкти миротворчої місії ООН у Лівані. 12 жовтня обстріл південних районів Лівану спричинив поранення двох миротворців через ракету, яка впала поблизу бази UNIFIL. Наступного дня танки ізраїльської армії силою проникли на позиції ООН. 15 миротворців постраждали від димових ефектів після вибухів, коли обстріли пошкодили базу, а також знищили кілька камер освітлення на її території.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль завдав понад 1300 авіаційних ударів по півдні Лівану, де концентруються військові сили Хезболли. У Міністерстві охорони здоров’я країни кажуть про 356 загиблих в результаті ударів, ще 1240 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані. Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ. На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що «категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією». Водночас президент не надав жодних доказів цього.

А от телеканал ABC із посиланням на джерела повідомив, що  Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи. Про це 

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Теги: Ізраїль армія обстріл військові миротворці президент ХАМАС танки поранення

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