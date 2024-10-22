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Окупанти атакували Суми: серед загиблих дитина

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Окупанти атакували Суми: серед загиблих дитина
ілюстративне фото

Наслідки ворожої атаки уточнюються

Сьогодні вночі ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БПЛА-камікадзе, по приватному житловому сектору міста Суми. Про це повідомила 22 жовтня зранку Сумська обласна військова адміністрація.

«Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги» , – йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

«22 жовтня в небі над Сумщиною наші зенітники збили 25 ворожих «Шахедів». Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина. Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних», – повідомили згодом.

Нагадаємо, вранці, 21 жовтня, в селищі Глеваха, Фастівського району, Київської області внаслідок влучання уламків безпілотника у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку. 

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