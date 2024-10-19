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Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу
РФ вдарила балістикою
фото з відкритих джерел

Ввечері, 19 жовтня російська армія завдала балістичного удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області 

Кривий Ріг Дніпропетровської області зазнав ракетного обстрілу сьогодні пізно ввечері, 19 жовтня. В районі міста було чути вибухи. Про це повідомив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Російські окупанти завдали ударів по Кривому Рогу, використовуючи балістичну зброю.

Повітряні сили повідомили про запуск балістичних ракет у напрямку міста спочатку о 22:41, а згодом о 23:10 зафіксували високошвидкісну ціль, що рухалась до Кривого Рогу.

Також військові раніше попереджали про загрозу використання балістичної зброї з півдня.

Голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив про чергові ракетні пуски з тимчасово окупованого Криму і закликав жителів залишатися в укриттях та дотримуватись правил «двох стін».

«Другий удар балістикою за останні пів години. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – написав він у своєму Telegram о 23:13.

Зауважимо, у криворізьких пабліках писали про звуки вибухів, які було чути в районі міста. А влада Дніпропетровської області повідомляла про «реакцію на ракетну небезпеку».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. 

Пізніше стало відомо, що у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого російськими військами. Внаслідок атаки 8 липня загинуло 10 людей, ще 47 отримали поранення.

Зауважимо, що Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розкритикував затверджені у межах процесу деколонізації перейменування у Дніпропетровській області. Зокрема, він висловив невдоволення зміною назв, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані. 

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Теги: окупанти армія Кривий Ріг інтернет військові Олександр Вілкул влада поранення

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