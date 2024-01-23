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Наслідки ракетної атаки по Києву: нардепка показала свій двір

Христина Петренко
glavcom.ua
Наслідки ракетної атаки по Києву: нардепка показала свій двір
Половина квартир у будинку політикині лишилась без вікон
фото: Вікторія Сюмар

Народна депутатка Вікторія Сюмар опублікувала світлини з двору свого дому

Народна депутатка Вікторія Сюмар (фракція «Європейська Солідарність») на своїй сторінці у Facebook показала наслідки ранкової атаки Російської Федерації. Політикиня опублікувала світлини з двору свого дому.

«Так виглядає двір мого будинку сьогодні вранці… Половина квартир без вікон. Частина автівок пошкоджена. Поліція і криміналісти працюють оперативно. Опитують щодо постраждалих і фіксують руйнування вже. Головне, що попередньо без жертв…», – написала нардепка.

Наслідки ракетної атаки по Києву: нардепка показала свій двір фото 1

Нагадаємо, вранці 23 січня РФ здійснила чергову ракетну атаку. У Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Там працювали сили ППО. 

Внаслідок ракетного удару по Києву у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів

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Теги: Європейська солідарність Вікторія Сюмар Facebook тривога ракетная атака

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