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Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід було пройти в укриття

Уранці 26 грудня у Києві та області була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

О 5:18 у Києві було оголошено повітряну тривогу. Згодом тривога поширилася і в області. 

О 5:36 оголосили про відбій повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку фото 1

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 рудня в Миколаєві пролунали вибухи

Також в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов також підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено.

Теги: тривога Київ окупанти

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