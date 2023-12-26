Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Громадянам слід було пройти в укриття

Уранці 26 грудня у Києві та області була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

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О 5:18 у Києві було оголошено повітряну тривогу. Згодом тривога поширилася і в області.

О 5:36 оголосили про відбій повітряної тривоги.

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Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 рудня в Миколаєві пролунали вибухи.

Також в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов також підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено.