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Після аварії у школі в Києві розпочалася термінова перевірка всіх укриттів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після аварії у школі в Києві розпочалася термінова перевірка всіх укриттів
Укриття будуть перевірені на предмет безпеки
фото з відкритих джерел

Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав доручення щодо негайної інспекція всіх укриттів. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Аварія в шкільному укритті Соломʼянського району не має повторитися. Безпека киян, а особливо дітей – одне з пріоритетних завдань для влади столиці!» – заявив Попко.

Від вчорашнього дня в Києві в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж). Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати. У разі виявлення недоліків – усунути в найкоротший термін.

«Влада столиці, керівники районів столиці та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль аби всі об’єкти цивільного захисту були безпечними. Щоденно триває системна робота щодо приведення в належний стан наявних укриттів і забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу до укриттів для цивільного населення», – зазначив Попко.

Як повідомлялося, в Києві під час повітряної тривоги, коли діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. Обійшлося без постраждалих.

Школа 1981 року.

23 грудня вранці КМВА звітувала, що наслідки аварії в укритті школи усунуті в повному обсязі.

Теги: війна тривога укриття Київ

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