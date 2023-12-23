Після аварії у школі в Києві розпочалася термінова перевірка всіх укриттів

Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав доручення щодо негайної інспекція всіх укриттів. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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«Аварія в шкільному укритті Соломʼянського району не має повторитися. Безпека киян, а особливо дітей – одне з пріоритетних завдань для влади столиці!» – заявив Попко.

Від вчорашнього дня в Києві в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж). Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати. У разі виявлення недоліків – усунути в найкоротший термін.

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«Влада столиці, керівники районів столиці та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль аби всі об’єкти цивільного захисту були безпечними. Щоденно триває системна робота щодо приведення в належний стан наявних укриттів і забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу до укриттів для цивільного населення», – зазначив Попко.

Як повідомлялося, в Києві під час повітряної тривоги, коли діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. Обійшлося без постраждалих.

Школа 1981 року.

23 грудня вранці КМВА звітувала, що наслідки аварії в укритті школи усунуті в повному обсязі.