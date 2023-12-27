В Одесі пролунали вибухи
Місцеві пабліки повідомляють про влучання в житловий будинок
У ніч проти 27 грудня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».
Наразі у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА типу «Shahed», який прямував з Чорного моря у напрямку Одеси. Опісля в місті прогриміли вибухи.
Місцеві пабліки повідомляють про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палають житлові будинки. На жаль, є постраждалі.
Інформації від офіційних осіб наразі немає.
Нагадаємо, за дві хвилі російських атак протяжністю 2 і 4 год. у ніч на 26 грудня, підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити дев'ять ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворога.
Утім влучань не вдалося уникнути. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
Раніше в Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар.
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