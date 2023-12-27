Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи
У місті оголошено повітряну тривогу
фото з відкритих джерел

Місцеві пабліки повідомляють про влучання в житловий будинок

У ніч проти 27 грудня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Наразі у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА типу «Shahed», який прямував з Чорного моря у напрямку Одеси. Опісля в місті прогриміли вибухи. 

Місцеві пабліки повідомляють про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палають житлові будинки. На жаль, є постраждалі.

Інформації від офіційних осіб наразі немає. 

Нагадаємо, за дві хвилі російських атак протяжністю 2 і 4 год. у ніч на 26 грудня, підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити дев'ять ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворога. 

Утім влучань не вдалося уникнути. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Раніше в Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар. 

Теги: тривога вибух Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
22 грудня, 03:00
Станом на зараз бійцями НГУ евакуйовано 225 людей та 23 од. техніки
Бійці Національної гвардії рятують постраждалих від негоди на Одещині (фото)
27 листопада, 09:29
В Одеській області оголошена повітряна тривога
Одесу атакують дрони, пролунав вибух
5 грудня, 21:30
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)
2 грудня, 09:27
Пожежа в Дарницькому районі
З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ
13 грудня, 04:02
Війська РФ ударними безпілотниками атакували Київ
Нічна атака на столицю: ворог повернувся до тактики зразка травня 2023
16 грудня, 05:36
Уламки дронів на російському аеродромі
Стало відомо, хто стоїть за масованою нічною атакою дронів на Росію
17 грудня, 13:57
Пожежа на нафтобазі в Донецьку
У Донецьку після «бавовни» спалахнула нафтобаза (фото, відео)
15 грудня, 20:54
Сальдо показав роботу російської ППО в небі над окупованим Генічеськом
Росіяни заявили про масовану ракетну атаку на Генічеськ (відео)
15 грудня, 21:56

Новини

В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
Убивство чи самозахист? Стерненко заявив про закриття справи проти нього
Убивство чи самозахист? Стерненко заявив про закриття справи проти нього
На Одещині ворог поцілив по території інфраструктурного об’єкту: деталі
На Одещині ворог поцілив по території інфраструктурного об’єкту: деталі
Росія надвечір запустила «шахеди» в напрямку Одещини
Росія надвечір запустила «шахеди» в напрямку Одещини
В Одесі на Святвечір пролунали вибухи
В Одесі на Святвечір пролунали вибухи
Вечірня атака на Одещину: влада повідомила про наслідки
Вечірня атака на Одещину: влада повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
28K
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
27K
Битва за Авдіївку. Чому Кремль вчепився за це місто
8307
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
8281
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
7168
Японія поскаржилась на «дірки» в обороні через поставки озброєння до США

Новини

27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Вчора, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua