Місцеві пабліки повідомляють про влучання в житловий будинок

У ніч проти 27 грудня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

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Наразі у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА типу «Shahed», який прямував з Чорного моря у напрямку Одеси. Опісля в місті прогриміли вибухи.

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Місцеві пабліки повідомляють про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палають житлові будинки. На жаль, є постраждалі.

Інформації від офіційних осіб наразі немає.

Нагадаємо, за дві хвилі російських атак протяжністю 2 і 4 год. у ніч на 26 грудня, підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити дев'ять ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворога.

Утім влучань не вдалося уникнути. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Раніше в Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар.