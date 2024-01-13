Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч

Сполучені Штати Америки завдали додаткових ударів по силах єменських хуситів

У ніч на 13 січня на Київщині працювали сили ППО. У Дніпрі пролунали вибухи. Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою. США завдали нових ударів по хуситах у Ємені. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Робота ППО на Київщині

У ніч на 13 січня в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск ударних дронів.

У Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. По безпілотниках працювала протиповітряна оборона.

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Опівночі було оголошено відбій загрози по всіх областях.

Вибух у Дніпрі

Під ранок 13 січня в Дніпрі двічі пролунали звуки вибухів.

Перші звуки вибухів пролунали близько 5:04, одразу після оголошення тривоги. Повторні звуки вибухів мешканці почули о 5:20.

У ніч на 13 січня Повітряні сили повідомили, що спостерігається активність російської стратегічної авіації в районі аеродрому «Оленья». В Україні о 5:05 почала ширитися повітряна тривога. Станом на 6:34 тривога через ракетну небезпеку оголошена по всій Україні.

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Туск найближчими днями здійснить візит до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок, 15 січня, планує зустрітись із президентом Анджеєм Дудою, аби, серед іншого, обговорити прийдешній візит до Києва.

За словами Туска, він у момент нинішньої політичної кризи, пов’язаної із затриманням засуджених екскерівників МВС Польщі, звернувся до президента з пропозицією зустрітися якомога швидше, віч-на-віч. Прем’єр Польщі додав, що на зустрічі з Дудою хоче обговорити деталі й характер свого візиту до Києва, який, за його словами, відбудеться найближчими днями.

«Для нас обох – президент також брав у цьому активну участь – ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання, які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві», – наголосив він.

Хусити атакували танкер з російською нафтою

Єменські хусити помилково атакували танкер з російською нафтою. Інцидент стався недалеко від порту міста Аден у Ємені. Танкер з російською нафтою йшов під прапором Панами.

Судно було обрано помилково як ціль на підставі застарілої загальнодоступної інформації, що пов’язує судно з Британією. Це був уже другий танкер, який помилково став об'єктом нападу хуситів, коли він перевозив російську нафту.

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Випущена хуситами ракета впала у 400-500 метрах від танкера. Постраждалих і пошкоджень внаслідок обстрілу не було.

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Сполучені Штати Америки завдали додаткових ударів по силах єменських хуситів. Удари були меншими за масштабом, ніж попередньої ночі.

Останній удар, нанесений з корабля ВМС США, був націлений на радар хуситів. Радіолокаційна інфраструктура була ключовою метою у військових зусиллях США щодо припинення атак у Червоному морі.

Телеканал руху хуситів Al-Masirah повідомив, що Сполучені Штати та Британія атакували столицю Ємену Сану.

Росіяни скаржаться на низьку якість боєприпасів з КНДР

Російські артилеристи скаржаться на низьку якість снарядів, які у 2023 році до Росії почала постачати Північна Корея.

Найбільше нарікань у росіян на якість і кількість пороху в снарядах. Через це боєприпаси КНДР використовують у ситуаціях, де точність та вихід снаряда зі ствола не мають особливого значення.

«Абсолютний кал. Якщо снаряд долетів і розірвався – у розрахунку гармати свято, всі танцюють і співають хвалебні пісні голові Кіму. Якщо снаряд не долетів і впав на голову нашій піхоті – скажіть спасибі напівголодним корейським підліткам, які зібрали його за миску рису», – прокоментував співробітник військового проєкту WarGonzo Олексій Ларкін.

За його словами, російській армії не слід чекати будь-якого високотехнологічного озброєння від північнокорейських виробників, якщо вони «не в стані зібрати простенький снаряд для гармати».