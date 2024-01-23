Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний удар по Києву: у столиці палають автівки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Києву: у столиці палають автівки
фото ілюстративне

Окупанти атакували столицю ракетами

Внаслідок ракетного удару по Києву у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко та мер столиці Віталій Кличко.

«Деталі з’ясовуються. Оперативні служби слідують на місце», – поінформував Попко.

Кличко додав, що є кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район.

Ракетний удар по Києву: у столиці палають автівки фото 1

Як повідомлялося, уранці 23 січня вУ Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.

 

Теги: вибух Київ війна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ
Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують
2 сiчня, 12:41
В той день росіяни випустили про столиці України десятки ракет
Атака на Київ 2 січня: у лікарні помер ще один постраждалий
8 сiчня, 09:26
В автомобілі перебували 40-річний водій, а також 25-річний пасажир з ознаками алкогольного сп'яніння
У столиці чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині
25 грудня, 2023, 18:29
Найімовірніше, на ділянці метро організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони
У Києві між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі
27 грудня, 2023, 11:02
Зеленський підписав із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком угоду у сфері безпеки
Ріші Сунак у Києві. Фоторепортаж
12 сiчня, 22:56
Новий McDonald’s вирізняється особливим архітектурним рішенням і гармонійно вписаний у культурно-історичний ландшафт міста
McDonald's відкрив новий ресторан у Києві: чим цікаве місце розташування закладу
1 сiчня, 14:06
Адвокати пропонували відправити Коломойського під домашній арешт через незадовільний стан здоровʼя
Суд зменшив заставу Коломойському
Вчора, 21:35
У центрі Києва прогримів вибух
У центрі Києва прогримів вибух
2 сiчня, 07:44
У Дарницькому районі столиці утворилася вирва внаслідок ракетної атаки РФ (фото)
У Дарницькому районі столиці утворилася вирва внаслідок ракетної атаки РФ (фото)
2 сiчня, 09:42

Новини

Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
18K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9901
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3827
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua