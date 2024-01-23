Ракетний удар по Києву: у столиці палають автівки

Окупанти атакували столицю ракетами

Внаслідок ракетного удару по Києву у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко та мер столиці Віталій Кличко.

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«Деталі з’ясовуються. Оперативні служби слідують на місце», – поінформував Попко.

Кличко додав, що є кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район.

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Як повідомлялося, уранці 23 січня вУ Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.