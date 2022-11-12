Керівництво Херсонщини вже готується повернутися до звільненого обласного центру
Мер окупованої Нової Каховки: Як тільки Херсон буде зачищений, ми та керівництво області туди переїдемо
Мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко, як і інші представники законного керівництва Херсонщини, планують скоро повернутися до звільненого Херсона. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».
«Як тільки Херсон звільниться і буде зачищений, ми та керівництво області туди переїдемо», – сказав Коваленко, зазначивши, що він персонально туди перебереться.
За його словами, у багатьох новокаховчан в Херсоні є родичі, тому дорога туди буде протоптуватися. Хоча ще невідомо, як місто буде опалюватися, в якому стані котельня, ТЕЦ.
Також Коваленко зазначив, що готовий до того, що окупанти будуть ще обстрілювати Херсон.
«Зрозуміло, що декілька кілометрів від Дніпра росіяни на певний період можуть перетворити в «сіру зону» і нам не буде спокою. Я розумію тих людей, які захочуть дочекатися весни, коли стане тепліше. Але мені куди діватися? Був період, коли я перебував в окупації, а тепер буду поруч з нею», – сказав мер Нової Каховки.
Як відомо, Коваленко співіснував з окупантами, за його власними підрахунками, чотири місяці та 21 день. Але коли таке співіснування стало вже вочевидь неможливим, він опинився у Черкаській області, а згодом, як і багато хто з нинішнього законного керівництва Херсонщини, у Кривому Розі. При цьому Коваленко збирає по крупинках інформацію про те, що відбувається в Новій Каховці.
Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території.
Збройні сили України продовжують роботу зі звільнення населених пунктів у Херсонській області, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк анонсувала гарні новини з Херсонщини до вечора.
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