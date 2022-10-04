Терористи «ДНР» сфальсифікували присутність іноземних спостерігачів на «референдумі»

СБУ встановила місцеперебування всіх зрадників та їхніх «координаторів» з РФ, причетних до організації незаконного плебісциту

Окупанти намагались нібито запросити 16 іноземних спостерігачів на псевдореферендум

Служба безпеки України встановила, що терористи «ДНР» «намалювали» собі іноземних спостерігачів на фейковому референдумі заднім числом. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Донеччини», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що в ході оперативної роботи виявлено зразки запрошень «іноземних спостерігачів» щодо участі у незаконному плебісциті на сході України. Встановлено, що відповідні листи підписав так званий «прєдсєдатєль центральной ізбіратєльной комісіі ДНР» В. Висоцкий 29 вересня цього року. Тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування.

Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних спостерігачів. Серед них – громадяни двох країн Європи і Центральної Азії.

«При цьому датою «реєстрації» цих запрошень вказано 20 вересня. Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних гостей на псевдореферендумі і за рахунок цього «легітимізувати» його на міжнародній арені», – зазначають в СБУ.

Крім того, Служба безпеки ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх «координаторів» з РФ, причетних до організації незаконного плебісциту.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше повідомлялося, що Росія «ратифікувала» договори про анексію українських територій.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей. Пєсков заявив, що у Кремлі начебто «радитимуться з населенням Херсонської та Запорізької областей щодо того, де проходитимуть кордони цих областей».

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Тим часом вчора, 3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.

Президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.