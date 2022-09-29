Стало відомо, як рашисти карали українців за відмову голосувати на «референдумі»

Маляр назвала ініційовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях «нікчемними»

Російські загарбники в деяких населених пунктах окупованої Запорізької області виселяли з домівок українців, які відмовлялися брати участь у псевдореферендумі. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

«В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків, саме тих, хто відмовлявся голосувати», – йдеться в повідомленні.

Маляр назвала ініційовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях «нікчемними».

Зазначається, що характерним прикладом примусової участі населення у так званих «референдумах» було те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих міст та селищ пересувались так звані мобільні групи дільничних виборчих комісій під охороною озброєних окупантів, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

Сполучені Штати Америки вже заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Сербія також не визнає результатів російських «референдумів» у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.