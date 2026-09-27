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Єврокомісія закликала економити газ та електроенергію

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Єврокомісія закликала економити газ та електроенергію
Європейські газові сховища заповнені приблизно на 70%
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Комісар з енергетики та житла: країни ЄС мають скоротити попит на енергію

Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС розглянути додаткові кроки для стримування споживання енергоносіїв на тлі дорогого газу та напруги на світовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv та Politico.

Єврокомісар з енергетики та житла Дан Йоргенсен направив лист міністрам енергетики країн ЄС напередодні неформальної зустрічі, яка відбудеться 28–29 вересня в Дубліні. У документі він закликав уряди зберегти або відновити інструменти, здатні знизити навантаження на газовий та електроенергетичний баланс, – «настільки, наскільки це буде потрібно».

«Ми стикаємося з ціновою кризою, пов'язаною з кризою постачання», – заявив Йоргенсен у листі, датованому 25 вересня.

За його словами, обмежена пропозиція на світовому ринку та відчутні коливання цін означають, що скорочення попиту здатне стримати їхнє подальше зростання. Єврокомісар запропонував країнам повернутися до практик, які застосовувалися під час енергетичної кризи 2022 року. Серед них:

заохочення домогосподарств зменшувати навантаження на мережу в години пікового споживання;
обмеження температури опалення у громадських будівлях;
вимкнення непотрібного вуличного освітлення вночі.
За словами Йоргенсена, менший попит на електроенергію дозволить скоротити її виробництво з газу, а отже – зберегти запаси у сховищах. Водночас єврокомісар наголосив, що прямої загрози безпеці постачання наразі немає.

Ціни на газовому ринку зростають

Заповненість європейських газових сховищ становить близько 68% потужностей – менше, ніж у цей самий період 2021 року, коли показник сягав 71%. Додатковий тиск на ринок створює війна навколо Ірану, через яку порушилися глобальні поставки газу – це може зробити наступну зиму для Європи дорожчою.

Котирування на нідерландському хабі TTF уже кілька тижнів тримаються вище €70 за МВт·год – такого не було з часів кризи 2022 року. На динаміку також впливають підвищений попит на електроенергію після спекотного літа та загальна нестабільність поставок скрапленого газу.

За правилами ЄС, країни мають заповнити газові сховища до 90% потужностей до початку листопада. Однак цього року їм надали гнучкість: орієнтир можна знизити до 80%, щоб уникнути ажіотажного попиту й зменшити витрати на закупівлю газу.

Йоргенсен окремо звернув увагу на ситуацію в енергосистемі: аномально суха й жарка погода створила додаткове навантаження на мережі кількох держав ЄС, тому країнам радять економити саме в періоди пікових навантажень.

Водночас єврокомісар підкреслив, що «наразі немає безпосередніх ризиків для безпеки постачання».

Нагадаємо, у березні Єврокомісія вже закликала країни ЄС завчасно готуватися до опалювального сезону та активніше закачувати газ у сховища – тоді Йоргенсен пояснював це гнучкістю правил заповнення запасів. Раніше «Главком» також писав, що ціна газу в Європі перевищила €78 за МВт·год, тоді як розрив між цінами на газ в Україні та Європі досяг рекордного рівня.

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Теги: газ Єврокомісія війна ринок опалення Європейський Союз

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