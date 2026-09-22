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Фахівці D.Solutions пояснили, де бізнес втрачає вигоду від власної генерації

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Фахівці D.Solutions пояснили, де бізнес втрачає вигоду від власної генерації
Об’єднання сонячних станцій і накопичувачів в єдину систему може підвищити економічну ефективність бізнесу
фото: depositphotos.com

Бізнес може втрачати потенційні прибутки через неправильне використання СЕС і накопичувачів – D.Solutions

Український бізнес може отримувати більше економічної вигоди від власних сонячних електростанцій та систем накопичення енергії, якщо об’єднати їх у єдину керовану систему. Про це повідомив CEO D.Solutions Сергій Коваленко у своїй статті для Delo.ua. 

«Масове встановлення сонячних станцій та систем накопичення енергії допомогло українському бізнесу вистояти під час блекаутів. Однак коли ці активи працюють хаотично та без спільної логіки, підприємство щодня втрачає потенційну вигоду. Інтеграція СЕС, акумуляторів та EMS-систем у єдину керовану систему дозволяє не лише гарантувати енергонезалежність, а й перетворити витрати на стійкість у новий інструмент економії та додаткового прибутку», – написав він.

За словами Коваленка, окрема робота СЕС та накопичувачів не завжди забезпечує максимальну економічну ефективність. Наприклад, батарея може заряджатися з мережі перед піком сонячної генерації або віддавати енергію в години, коли це економічно невигідно.

Вирішити цю проблему дозволяє об’єднання СЕС, накопичувачів, систем управління енергією та керованого споживання в єдиний енергетичний портфель. Це дає змогу оптимізувати споживання та витрати на електроенергію, а також використовувати надлишки генерації та можливості енергетичного ринку.

«Український бізнес почав активно інвестувати у власну генерацію та накопичення через загрозу нестабільного електропостачання в умовах війни. Ця мотивація залишається ключовою. Проте зі збільшенням кількості встановленого обладнання важливим стає не лише те, скільки енергетичних активів має підприємство, а й те, як вони взаємодіють і скільки завдань здатні виконувати без шкоди для головного – стабільної роботи бізнесу», – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, раніше D.Solutions розширила функціональність системи енергетичного менеджменту Yasno Power.

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Теги: бізнес робота економіка енергетика

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