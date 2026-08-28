Удар по книжковій галузі: які видавництва постраждали через атаку РФ

Російські окупанти перетворили на попіл понад 60 тисяч книжок

Унаслідок атаки російського безпілотника у Київській області 28 серпня знищено склад, де зберігалися тиражі книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також низки видавництв, зокрема «Уроборос», «Основи» та Vivat. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Засновник мережі Readeat Дмитро Феліксов повідомив, що російський шахед влучив у складське приміщення, де зберігали книги Readeat, Book.ua та низки інших українських видавців. Через це відправляти замовлення покупцям тимчасово припинили.

Феліксов наголосив: «Росія методично знищує українське книговидання та книгорозповсюдження. Галузь, яка лише кілька років тому почала вставати з колін, знову притиснута до землі. Книги, склади, друкарні перетворюються на чорний попіл».

«Маю надію, що держава знайде можливість підтримати галузь. Державні закупівлі книг. Субсидії. Пільгові кредити. Податкові канікули. Цільові державні та європейські гранти», – сказав він.

У коментарі Суспільне Культура Феліксов розповів, що знищено понад 60 тисяч примірників, а орієнтовні втрати бізнесу перевищують 23 млн грн. Він наголосив: «Врятувати нічого не вдасться. Все згоріло. Поки затушили, але вже видно, що нічого не вдасться зберегти».

Щодо подальших кроків, підприємець повідомив, що вже сформовано оперативний робочий штаб. Зараз команда взаємодіє з видавцями та логістами, аби перебудувати ланцюги постачання, розвезти залишки та диверсифікувати зберігання на нові склади.

За словами Феліксова, видавці повністю розуміють складність ситуації та йдуть назустріч, тому пріоритетні завдання для команди визначені чітко: «Перша задача – відновити поставки, відновити відвантаження читачам. Друга – зафіксувати втрати, збитки і почати роботу, пов'язану з компенсацією для пошуку оптимального рішення для всіх сторін – для логістів, видавців і для нас, як для книгорозповсюджувачів».

Які видавництва постраждали

Видавництво «Уроборос» підтвердило, що їхні книжки зберігалися на цьому складі, також «Основи» повідомили, що на постраждалому складі «Нової пошти» були їхні книжки, масштаби втрат поки невідомі.

На складі також зберігалися книжки видавництв «Віхола» та Beagle, наразі вони не можуть підрахувати масштаб збитків.

Співзасновниця видавництва Vivat Юлія Орлова написала у Facebook, що на складі зберігалися і їхні книжки. «В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли». Вона зазначила, що команда раніше займалася релокацією і встигла частково вивезти тиражі до Львова та власних книгарень, проте на київському складі залишалося багато нових видань та книжок українських авторів, оскільки вони готувалися до фестивалю «Книжкова країна». Через це тепер під питанням опинилася й участь видавництва у події.

Орлова додала: «Втрати поки рахуємо, бо це фактично згорілі книжки на трьох складах: наш і партнерів».

Book.ua повідомив, що ніхто з працівників складу не постраждав. Однак на складі зберігався весь запас паперових книжок інтернет-магазину. За попередніми даними, частину товару пошкоджено або знищено. Через це компанія тимчасово зупинила прийом та відвантаження онлайн-замовлень на паперові видання. Також достроково завершили акцію «Щасливі години».

Водночас фізичні книгарні мережі продовжують працювати у штатному режимі, а про статус уже оформлених замовлень пообіцяли повідомити кожного клієнта окремо.

У компанії зазначили: «Нам потрібен час, щоб оцінити масштаби втрат і підрахувати збитки... Якщо маєте змогу й бажання підтримати нас у цей непростий момент – завітайте до найближчої книгарні book.ua по книжку та каву або оберіть електронну книжку на сайті».

У видавництві «Хто це?» зазначили, що на складі зберігалося 80% їхніх книжок.

Команда планувала відкрити передзамовлення на нову книгу, проте через атаку призупинила оформлення і відправку замовлень. Водночас на сайті залишаються відкритими два передзамовлення. Ці книжки видавництво зберігатиме на різних складах і гарантує вчасну доставку покупцям.

У заяві видавництва «Крапки» зазначається: «Основну частину залишків наших накладів втрачено, масштаб цієї втрати буде відомий найближчими днями».

Видавці розповіли, що втрат також зазнали їхні колеги з інтернет-книгарні «Арфа», про що раніше не повідомляли.

Команда має намір завершити роботу над поточними книжками, однак не впевнена, чи зможе найближчим часом знайти ресурси та відновити надруковані наклади. Наразі передзамовлення видання «До річки» письменниці Олівії Ленґ залишається найкращим способом фінансово підтримати видавництво.

Директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович також повідомив про наслідки російського удару.

«Цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання, тому найближчим часом в А-ба-ба-га-ла-ма-ги» будуть затримки з відправленням замовлень», – зазначає засновник видавництва.

Малкович розповів, що раніше вони змовчували про ситуації, коли російські атаки нищили їхні книжки, висаджували вікна й двері на головному складі. Однак через останній удар згоріло багато видань на велику суму. Він висловив співчуття колегам, які також втратили свої наклади внаслідок атаки, та закликав продовжувати замовляти українські книжки.

Про знищення своїх книжок повідомило і видавництво «Стилет і стилос»: «Поки невідомо, скільки книжок ми втратили – збитки ще підраховують».

Creative Women Publishing розповіло, що на складі було 3055 їхніх книжок: «На складі Нової пошти у Святопетрівському зберігалась частина наших книжок. Що з ними – наразі не відомо, поки проводиться оцінка збитків».

Видавець Дмитро Стретович, співзасновник видавництва Stretovych, зазначив, що на цьому складі «Нової пошти» зберігалися їхні книжки. «Півтора місяці назад ми терміново релокували звідти книжки. І наразі вони цілі», – повідомив він.

Однак згоріли книжки видавництва, які лишилися у партнерів Readeat і Book.ua.

У видавництві «Жорж» повідомили, що внаслідок удару згоріли і їхні наклади. Там зазначили, що російські атаки поступово руйнують усю систему книговидання, завдаючи шкоди логістиці та дистрибуції.

Для порятунку книжкової галузі видавці закликають терміново впровадити дієві інструменти підтримки. Серед них:

відновлення закупівель книжок для бібліотек;

надання пільгових кредитів;

цільові гранти;

податкові пільги для постраждалих підприємств.

«Варто зрозуміти, що часу обмаль. Ще декілька таких прильотів, і рятувати буде нічого», – наголосили представники видавництва.

Що відомо про обстріли книговидавничої галузі

Російські атаки вже тривалий час системно нищать книжкову інфраструктуру України. Зокрема, внаслідок удару по друкарні «Конві» було втрачено близько 600 тис. книжок (із них 250 тис. – шкільні підручники), що вдарило по видавництвах «Ранок», «Грамота», «Лабораторія», BookChef, ArtBooks та багатьох інших.

Крім того, під час атаки 2 липня видавництво BookChef втратило близько 800 тис. книжок, а «Книголав» – майже 250 тисяч. Через знищення складів корпорації RNK-Ranok у Харкові загальні втрати українського книговидання оцінюють у 30% від річного обсягу виробництва. Також від пожежі на книжковому ринку «Петрівка» у Києві зазнали збитків видавництва «Віхола», «Наш Формат», «Лабораторія», «РМ» та інші.

Нагадаємо, російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Через масштаб втрат компанія вирішила скоротити частину витрат. Зокрема, компанія призупинила найм на відкриті вакансії, скасувала запланований на осінь перегляд зарплат і преміювання за третій та четвертий квартали.