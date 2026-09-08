Тисячі книжок знищено. Українське видавництво відкладає частину новинок через удари РФ

Видавці не встигають відновлювати знищені запаси, а окремі видання можуть тимчасово зникати з продажу

Російські атаки призвели до знищення та пошкодження книжкових запасів на складах видавництв, їхніх партнерів і в торговельних мережах.

Через втрату накладів видавцям доводиться переглядати плани щодо друку та виходу нових книжок. Так, наприклад, у видавництві Vivat змушені переглянути видавничий план і кількість нових книжок, які можуть запускати. Про це «Главкому» розповіла СЕО та співзасновниця Vivat Юлія Орлова.

За її словами, внаслідок останньої атаки Vivat втратив понад 35,5 тис. примірників книжок. Орієнтовна вартість знищених запасів перевищила 16,6 млн грн. Ці книжки були призначені для майбутніх продажів і поставок.

Крім того, у Vivat порахували кількість книжок, які були знищені або пошкоджені на складах партнерів і в торговельних мережах, що також постраждали від російських атак. Остаточна сума збитків ще уточнюється.

На складі зберігався актуальний асортимент, зокрема книжки, які мали найближчим часом надійти у продаж, а також наклади, які потребували поповнення. «Ми не можемо просто відновити всі втрачені наклади в тому ж обсязі», – зазначила Орлова.

Першочергово видавництво відновлює наклади книжок категорії А – найбільш очікуваних і затребуваних видань, які швидко продаються та приносять обігові кошти для наступного друку, виплати зарплат і податків.

Більш ризикові, експериментальні, менш відомі проєкти доводиться відкладати. Орлова наголосила, що у довгостроковій перспективі видавництво не може складатися лише з гарантованих бестселерів – важливо зберігати можливість видавати нових авторів, нішевий нонфікшн, дитячі книжки та складніші з комерційного погляду видання.

Атака вже вплинула на видавничий план Vivat і кількість нових книжок, які видавництво може запускати. Наступний великий дроп передзамовлень запланований на 8 вересня.

До липня Vivat щомісяця відкривав передзамовлення приблизно на 18–25 книжок. У серпні таких було лише дві, а на вересень заплановано дев'ять. Найбільш очікувані книжки вийдуть за планом, а більш ризикові, експериментальні та менш відомі проєкти доведеться відкласти.

Через втрату складських запасів і менші наклади деякі книжки можуть тимчасово бути недоступними або довше чекати на додрук. Водночас загального дефіциту книжок в Україні Юлія Орлова не очікує. Нестача може виникати щодо окремих назв.

За її словами, причина не лише у знищених складах. У видавців зараз недостатньо обігових коштів, щоб одразу відновити всі втрачені наклади. Тому вони змушені друкувати меншими накладами, щоб не накопичувати великі обсяги в одному місці. «Може виникати розрив між моментом, коли книжка закінчилася, і її додруком», – пояснила Орлова.

Також у Vivat переглядають логістику. Щоб не накопичувати великі обсяги книжок в одному місці, наклади намагаються швидше розподіляти між власними книгарнями, клієнтами та партнерами.

Орлова також наголосила на важливості системної державної підтримки галузі – компенсації збитків, страхування воєнних ризиків, інструментів для поповнення обігових коштів, кредитування та інших програм, адаптованих до потреб видавців.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про наслідки російської атаки на склад у Київській області, яка сталася в ніч на 28 серпня. Там зберігалися тиражі книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також українських видавництв, зокрема Vivat, «Уроборос» та «Основи». Внаслідок удару було знищено понад 60 тис. книжок.