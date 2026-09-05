Працівники до останнього рятували ТЦ. Росія шістьма ударами знищила «Епіцентр» у Миколаєві

Десятеро працівників разом із рятувальниками майже добу боролися з вогнем у торговельному центрі

Російські війська протягом доби шість разів атакували торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві. Працівникам вдалося загасити чотири пожежі та майже врятувати будівлю, однак після останнього влучання вогонь поширився на значну площу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії «Епіцентр» у Facebook.

Як розповіли в компанії, за торговельний центр боролися десятеро працівників. Вони підіймалися на дах, заходили до охопленої вогнем будівлі, перекривали пошкоджені труби та рятували техніку. Під час нових загроз ударів люди ховалися в укриття, після чого поверталися до гасіння. Перед початком робіт працівники сховали в укриттях персонал та відвідувачів торговельного центру.

Вогонь охопив будівлю після російського удару фото: «Епіцентр»

Перший безпілотник влучив у центральну частину ТЦ. Заступник директора з адміністративно-господарської діяльності Вадим Ларіонов піднявся на дах та загасив займання. Усередині будівлі з вогнем боролася ланка пожежогасіння служби безпеки на чолі із Сергієм Адабіром та старшими зміни.

Близько 18:00 сталися ще два удари. Працівники знову почали гасити пожежу, не чекаючи на прибуття рятувальників. Згодом до них долучилися співробітники ДСНС.

Ще одне влучання сталося в районі центру меблів. Там спрацювала система пожежогасіння. За даними компанії, близько 20:00, після чотирьох влучань, торговельний центр вдалося практично врятувати – залишалося лише тління. Однак згодом росіяни продовжили атаку.

Один із безпілотників упав, а наступний влучив у склад центру меблів. У цей час над містом перебували ще два дрони, тому працівники та рятувальники були змушені перейти в укриття й близько пів години не могли продовжувати гасіння. За цей час полум'я поширилося на 42 тис. кв. м.

Через вітер вогонь пішов углиб торговельного центру, а згодом почали обвалюватися стіни. «Якби не останнє влучання, ми б урятували торговельний центр. Ми справді дуже старалися», – розповів директор ТЦ Олександр Дмитришин.

Пошкоджений фасад торговельного центру «Епіцентр» фото: «Суспільне»

У компанії зазначили, що в миколаївському «Епіцентрі» працювали 520 людей. Серед них були працівники, яких раніше перевели зі зруйнованих об'єктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі. Одна з працівниць торговельного центру Юлія Малюта розповіла, що працювала в «Епіцентрі» півтора року та залишалася біля об'єкта до опівночі.

«Я не знаю, що мені тепер робити, чесно. Я залишилася без роботи. У мене троє дітей. Одна дитина ще зовсім маленька – їй лише п'ять років. Я дивлюся на все це і просто плачу», – сказала вона. В «Епіцентрі» наголосили, що внаслідок знищення торговельного центру сотні людей втратили місце роботи.

Нагадаємо, увечері 4 вересня російські війська неодноразово атакували шахедами торговельний центр у Миколаєві. Внаслідок ударів постраждала 17-річна дівчина. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці, надалі вона проходитиме амбулаторне лікування.