Ціна електроенергії має визначатися ринком, а не прайс-кепами, – ICC Ukraine

За низьких граничних цін виробникам стає невигідно продавати електроенергію

Чинні граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії в окремі години можуть обмежувати пропозицію та створювати дефіцит. За його словами, якщо встановлена регулятором гранична ціна є занадто низькою, виробникам стає невигідно виходити на ринок. Про це заявив Олександр Трохимець, віцепрезидент «ICC Ukraine» з питань енергетики.

«Але Національна комісія регулювання енергетики встановлює так звані прейс-кепи – це межі, за які не можна підніматися. І в певні години наявність цих прайс-кепів зумовлює відсутність пропозиції. Виробникам немає сенсу і невигідно взагалі виходити. Створюються дефіцити електричної енергії, що також б'є по споживачам», – зазначив Трохимець.

Він пояснив, що ціна електроенергії як товару має формуватися на ринку – через баланс попиту і пропозиції. Водночас прайс-кепи встановлюють верхню межу, вище якої продавати електроенергію не можна.

Раніше Володимир Кудрицький, колишній очільник «Укренерго» уже зазначав, що цінові обмеження на українському енергоринку є абсолютно штучними і заважають повною мірою використовувати імпорт з електроенергії з Європи.