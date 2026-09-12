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Ціна електроенергії має визначатися ринком, а не прайс-кепами, – ICC Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ціна електроенергії має визначатися ринком, а не прайс-кепами, – ICC Ukraine
Обмеження цін на електроенергію зрештою б'ють по споживачах, вважає експерт
фото: depositphotos.com

За низьких граничних цін виробникам стає невигідно продавати електроенергію

Чинні граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії в окремі години можуть обмежувати пропозицію та створювати дефіцит. За його словами, якщо встановлена регулятором гранична ціна є занадто низькою, виробникам стає невигідно виходити на ринок. Про це заявив Олександр Трохимець, віцепрезидент «ICC Ukraine» з питань енергетики.

«Але Національна комісія регулювання енергетики встановлює так звані прейс-кепи – це межі, за які не можна підніматися. І в певні години наявність цих прайс-кепів зумовлює відсутність пропозиції. Виробникам немає сенсу і невигідно взагалі виходити. Створюються дефіцити електричної енергії, що також б'є по споживачам», – зазначив Трохимець.

Він пояснив, що ціна електроенергії як товару має формуватися на ринку – через баланс попиту і пропозиції. Водночас прайс-кепи встановлюють верхню межу, вище якої продавати електроенергію не можна.

Раніше Володимир Кудрицький, колишній очільник «Укренерго» уже зазначав, що цінові обмеження на українському енергоринку є абсолютно штучними і заважають повною мірою використовувати імпорт з електроенергії з Європи.

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Теги: імпорт ринок Укренерго енергетика

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