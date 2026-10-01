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Війна за «Моршинську» поновилася. Суд зупинив передачу активу переможцю конкурсу на упрваління активом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Війна за «Моршинську» поновилася. Суд зупинив передачу активу переможцю конкурсу на упрваління активом

Адвокат Пронін вважає, що затягування передачі активу управителю працює на користь його російських бенефіціарів

Переможець конкурсу на управління арештованими корпоративними правами групи IDS Ukraine, до якої входять виробники «Моршинської» та «Миргородської», досі не може розпочати роботу. Дніпропетровський окружний адміністративний суд за позовом одного з учасників конкурсу – м’ясокомбінату «Ювілейний» – заборонив АРМА укладати договір із переможцем та підписувати акти приймання-передачі активів.

Адвокат Євген Пронін у своєму дописі зазначив, що судове забезпечення позову не позбавило ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас» статусу переможця, але фактично зупинило передання йому активу. На його думку, суд мав оцінити цю заборону з огляду на частину 6 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства, яка не допускає забезпечення позову способом, що втручається у проведення державних конкурсних процедур. Пронін назвав ситуацію юридичним тиском на АРМА й вважає, що затягування передання активу працює на користь його російських бенефіціарів.

Нагадаємо, 21 вересня комісія при АРМА визначила переможцем «Пріорітас». Це була четверта спроба обрати управителя для заарештованого активу російського олігарха Фрідмана, три попередні було зірвано.

М’ясокомбінат «Ювілейний» також брав участь у конкурсі. Його цінова пропозиція передбачала 10% винагороди управителя, тоді як пропозиція «Пріорітасу» – 0,9%.

Мʼясокомбінат «Ювілейний» має історичний зв’язок із родинним бізнесом Геннадія Буткевича АТБ і в медія часто асоціюється з бізнесменом.

Теги: бізнес

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