Тікайте через Керченський міст: Данілов звернувся до росіян у Криму

Олексій Данілов: «Вони розуміють, що питання тільки часу - коли прийдемо, будемо їх гнати звідти»

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив росіянам, які зараз перебувають в тимчасово окупованому Криму, якомога швидше тікати на свою батьківщину Керченським мостом, поки він ще стоїть. Про це Данілов завив в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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«Вони розуміють, що питання тільки часу – коли прийдемо, будемо їх гнати звідти. І я би всім порадив якомога швидше користатись послугами тої споруди (Керченського мосту – ред.), яка на сьогодні у них є, для того, щоб бути в безпеці. Тому що вони через нашу територію повертатися не будуть, і хто встигне звідти, скажімо так, відправитись до себе додому на рідну батьківщину звідки вони там приїхали, хай туди ж і відправляються. Тому що я можу сказати: всі, хто мав власність до 2014 року, повернуть собі цю власність, всі, хто там отримав збитки, отримають компенсацію за те, що там наробила російська терористична інституція», – зазначив Данілов.

Відповідаючи на питання до чи після звільнення АР Крим від окупантів буде знищений Керченський міст, секретар РНБО заявив, що це питання буде вирішене після деокупації. «Давайте почекаємо, не будемо забігати наперед, в який спосіб ми будемо розв'язувати це питання. Тому що це – наша територія, і ми будемо вирішувати, чи треба нам ця споруда для тих чи інших речей, чи буде вона нам непотрібна» – наголосив секретар РНБО.

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Нагадаємо, російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Росіяни будують фортифікаційні споруди впритул до сіл або навіть у населених пунктах. Це означає, що в разі бойових дій вони можуть використати цивільних мешканців Криму в якості живого щита.