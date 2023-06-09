Міноборони розкрило плани окупантів у Криму

Є інформація про встановлення «зубів дракона» на Перекопському напрямку

Ворожі війська встановлюють «зуби дракона» на відстані від лінії боєзіткнення

На підступах до тимчасово окупованого Криму російські загарбники облаштовують оборонні рубежі за допомогою «зубів дракона». Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«І роблять це в глибині тимчасово окупованої території, на певній відстані до нинішньої лінії бойового зіткнення. Зокрема є інформація про їх встановлення на Перекопському напрямку», – підкреслила Маляр.

Чиновниця переконана, що обладнання загарбниками бетонних перешкод свідчить про підготовку до відступу. За її словами, таку можливість, ймовірно, розглядає військове керівництво Росії. Маляр пояснила, що йдеться про відхід ворожих військ до дальніх рубежів, зокрема вглиб півострова.

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«Натомість російським військовослужбовцям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення і за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно, загрожує загибель», – заявила вона.

Заступниця голови Міноборони проінформувала, що в такому разі окупанти можуть врятуватись, лише здавшись добровільно у полон.

Нагадаємо, за повідомленням представника розвідки Андрія Юсова, окупаційна влада Криму готується до контрнаступу ЗСУ й втікає з півострова, хоч пересічний склад окупантів і залишається. Хоч прогноз очільника ГУР Кирила Буданова про звільнення Криму до кінця весни цього року й не справдився: загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. Представник розвідки запевнив, що в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими.