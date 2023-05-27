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Україна ввела нові санкції проти Росії: деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна ввела нові санкції проти Росії: деталі
Санкції проти РФ постійно розширюються
фото з відкритих джерел

Україна запроваджує персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до фізичних і юридичних осіб Росії

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нові санкції, запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року.

Відповідний указ з’явився на сайті президента. 

Зеленський постановив.

  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від  27 травня   2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

  • фізичних осіб згідно з додатком 1;
  • юридичних осіб згідно з додатком 2.
(для перегляду – натисніть на документ)
(для перегляду – натисніть на документ)

Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, передбачених рішенням РНБО.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Теги: санкції Україна росія РНБО Володимир Зеленський

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