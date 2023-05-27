Україна ввела нові санкції проти Росії: деталі
Україна запроваджує персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до фізичних і юридичних осіб Росії
Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нові санкції, запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року.
Відповідний указ з’явився на сайті президента.
Зеленський постановив.
- Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).
- Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
- Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:
- фізичних осіб згідно з додатком 1;
- юридичних осіб згідно з додатком 2.
Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, передбачених рішенням РНБО.
Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
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