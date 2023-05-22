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Данілов назвав головну умову безпеки судноплавства у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов назвав головну умову безпеки судноплавства у Чорному морі
Данілов вважає, що деокупація Криму є основою для безпеки судноплавства у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Питання безпеки в Чорному морі неможливо вирішити без повної та безумовної деокупації Криму»   

Лише, коли Крим буде звільнений від російських окупантів, можна буде говорити про  безпеку судноплавства та вільної торгівлі у Чорному морі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в Twitter.

«Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства та вільної торгівлі в Чорному морі неможливо вирішити без повної та безумовної деокупації Криму та статусу Севастополя як сучасної та потужної військово-морської бази України», – написав він.

Як повідомлялося, група американських сенаторів розробила проєкт закону про безпеку в Чорному морі (Black Sea Security Act). У ньому, серед іншого, йдеться про необхідність забезпечити вільне судноплавство у чорноморському басейні, а також забезпечити присутність кораблів НАТО для стримування російської агресії.

Раніше віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та забезпечити вільне морське судноплавство для України. Або ж – запровадити для Росії дзеркальні заходи, які передбачають огляд усіх її кораблів, щоб запобігти спробам перевезення зброї.

Теги: Крим Чорне море корабель торгівля

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