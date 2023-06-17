Росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму: нові супутникові фото
Більша частина окопів зведена армією РФ вже після її відступу з Херсона
Російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Численні лінії оборони росіян помітні на нових супутникових знімках Planet Labs, опублікованих журналістами програми «Схеми».
Як зазначається, більша частина окопів зведена російською армією вже після її відступу з Херсона.
Росіяни будують фортифікаційні споруди впритул до сіл або навіть у населених пунктах. Це означає, що в разі бойових дій вони можуть використати цивільних мешканців Криму в якості живого щита.
Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові.
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