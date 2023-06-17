Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму: нові супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму: нові супутникові фото
Російська армія побудувала численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя
фото: Схеми

Більша частина окопів зведена армією РФ вже після її відступу з Херсона

Російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Численні лінії оборони росіян помітні на нових супутникових знімках Planet Labs, опублікованих журналістами програми «Схеми».

Як зазначається, більша частина окопів зведена російською армією вже після її відступу з Херсона.

Росіяни будують фортифікаційні споруди впритул до сіл або навіть у населених пунктах. Це означає, що в разі бойових дій вони можуть використати цивільних мешканців Криму в якості живого щита.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові.

Теги: Крим війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Що відбувається на полі бою. Свіжа аналітика
Сьогодні, 10:33
Окупанти поцілили у п’типоверховий будинок у Кривому Розі
Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про загиблих (фото, відео)
13 червня, 06:30
Росіяни стали символом терору
Чи мають росіяни право на співчуття до себе
12 червня, 17:50
Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу
Знищення Каховської ГЕС. У Дніпро потрапило 150 тонн мастила
6 червня, 13:08
63 журналісти загинули в Україні від російської війни
Схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих журналістів
6 червня, 06:48
Під час перевірки в Міноборони аудитори знайшли чимало порушень
Яйце по 17 грн? Ревізори вперше офіційно озвучили результати перевірки Міноборони
1 червня, 13:52
Росіяни виявились не готові до бойових дій на своїй території
Імперія дурних понтів
25 травня, 16:40
Окупанти продовжуватимуть ракетні атаки, доки в них вистачатиме ресурсу
Скільки ракет в місяць може виготовляти Росія: дані розвідки
19 травня, 13:58
За даними росіЗМІ, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку
Підрив залізничної колії в Криму: з'явилося фото та відео з місця події
18 травня, 09:48

Події в Україні

Росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму: нові супутникові фото
Росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму: нові супутникові фото
Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка
Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка
На Полтавщині стався витік аміаку: влада повідомила, чи є загроза для населення
На Полтавщині стався витік аміаку: влада повідомила, чи є загроза для населення
На шахті у Павлограді стався вибух, є постраждалі
На шахті у Павлограді стався вибух, є постраждалі
Хто причетний до обстрілу волонтерів у Херсоні: ЗМІ назвали ім’я
Хто причетний до обстрілу волонтерів у Херсоні: ЗМІ назвали ім’я
Деокупація Криму: названо об’єкти, по яких будуть нанесені удари ЗСУ
Деокупація Криму: названо об’єкти, по яких будуть нанесені удари ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
19K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
18K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
15K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
7115
Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених
6786
17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту