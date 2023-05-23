Такий вигляд у Google-картах зараз має КПП Грайворон на Бєлгородщині (фото)

Фотографії російських добровольців з'явились декілька годин тому

Ось такий зараз вигляд у гугл-картах має опис КПП «Грайворон», куди вчора зайшли легіон «Свобода Росії» і «Російський добровольчий корпус» – з'єднання, що воюють на боці України та в яких перебувають росіяни.

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На фото ексспівробітник ФСБ, військовий Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов. Другу фотографію у себе в Telegram каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

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22 травня РДК розмістилися в селі Грайворон Фото: Google maps

Нагадаємо, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

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Також через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.