Такий вигляд у Google-картах зараз має КПП Грайворон на Бєлгородщині (фото)
Фотографії російських добровольців з'явились декілька годин тому
Ось такий зараз вигляд у гугл-картах має опис КПП «Грайворон», куди вчора зайшли легіон «Свобода Росії» і «Російський добровольчий корпус» – з'єднання, що воюють на боці України та в яких перебувають росіяни.
На фото ексспівробітник ФСБ, військовий Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов. Другу фотографію у себе в Telegram каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.
Нагадаємо, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».
Також через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.
Коментарі — 0