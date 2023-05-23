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Такий вигляд у Google-картах зараз має КПП Грайворон на Бєлгородщині (фото)

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
Такий вигляд у Google-картах зараз має КПП Грайворон на Бєлгородщині (фото)
«Російський добровольчий корпус» викликав значний хаос у Бєлгороді
Фото ілюстративне

Фотографії російських добровольців з'явились декілька годин тому

Ось такий зараз вигляд у гугл-картах має опис КПП «Грайворон», куди вчора зайшли легіон «Свобода Росії» і «Російський добровольчий корпус» – з'єднання, що воюють на боці України та в яких перебувають росіяни.

На фото ексспівробітник ФСБ, військовий Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов. Другу фотографію у себе в Telegram каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

4 фото
На весь екран
22 травня РДК розмістилися в селі Грайворон
Фото: Google maps

Нагадаємо, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

Також через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. 

Читайте також: Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо
Теги: росія Свобода добровольці росіяни Бєлгород звільнення

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Такий вигляд у Google-картах зараз має КПП Грайворон на Бєлгородщині (фото)
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