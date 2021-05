У Twitter з’явиться функція аудіокімнат

Компанія Twitter готує нову можливість, користувачі зможуть створювати аудіокімнати – аналогічні тим, що є у соцмережі Clubhouse. Про це йдеться на сторінці Spaces.

У компанії зауважили, що наразі функція знаходиться у режимі тестування і доступна для користування лише деяким людям.

Користувачі зможуть запрошувати у віртуальні кімнати підписників, а також тих, хто зареєструвався у соцмережі нещодавно. За модерацію кімнати відповідальний її творець. Він може додавати людей в чат і давати їм можливість висловитися.

«Наш новий експеримент об’єднує людей для безпосереднього спілкування в інтимному, діалоговому просторі», – повідомила компанія.

now, everyone with 600 or more followers can host a Space.



based on what we've learned, these accounts are likely to have a good experience hosting because of their existing audience. before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on a few things.