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    У Twitter з’явиться функція аудіокімнат

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    У Twitter можна буде створювати аудіокімнати - У Twitter з’явиться функція аудіокімнат
    У Twitter можна буде створювати аудіокімнати
    Фото: Spaces

    Наразі функція знаходиться у режимі тестування і доступна для користування лише деяким людям

    Компанія Twitter готує нову можливість, користувачі зможуть створювати аудіокімнати – аналогічні тим, що є у соцмережі Clubhouse. Про це йдеться на сторінці Spaces.

    У компанії зауважили, що наразі функція знаходиться у режимі тестування і доступна для користування лише деяким людям.

    Користувачі зможуть запрошувати у віртуальні кімнати підписників, а також тих, хто зареєструвався у соцмережі нещодавно. За модерацію кімнати відповідальний її творець. Він може додавати людей в чат і давати їм можливість висловитися.

    «Наш новий експеримент об’єднує людей для безпосереднього спілкування в інтимному, діалоговому просторі», – повідомила компанія.

    Теги: Twitter соціальні мережі Android
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