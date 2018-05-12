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    Події в Україні

    Трагедія на Закарпатті: вантажівка звалила стовп і той впав на 2-річну дитину

    • Сьогодні, 10:16
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    Місце трагедії
    Місце трагедії

    Хлопчик від отриманих травм помер

    У п’ятницю, 11 травня, на Закарпатті, сталася дорожньо-транспортна пригода, що призвела до трагічних наслідків. У місті Хуст близько 11 години ранку водій на лісовозі зачепив електричні дроти та вирвав електроопору, яка впала на тротуар, де якраз проходила мати з малолітнім хлопчиком.

    Як пише Мukachevo.net, 30-річна жінка везла у візку 2-річну дитину.

    Як повідомили у поліції, лісовоз «Урал», завантажений дровами, хотів пропустити маму з візочком, але зачепив дроти. У результаті електричний стовп впав на тротуар зачепивши візочок з 2-річною дитиною.

    Спершу маму та її дитину відвезли у Хустьску районну лікарню. Жінка отримала кілька переломів, а ось дитина спершу вижила, але від отриманих травм померла, повідомили у закарпатській поліції.

    На місці працювали слідчі Хустського відділення поліції.

    Нагадаємо, на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, скоєна водієм, що віз вагітну дружину до полового будинку.

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