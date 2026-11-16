Пєсков зробив заяву щодо мирних переговорів після атаки на Кримський міст

Речник Кремля не став звинувачувати Україну в намаганні зірвати мирний процес через атаку на міст

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував, як атака на Кримський міст може позначитися на мирних переговорах. Попри запитання про вплив інциденту на переговорний процес, він не став звинувачувати Україну в спробах зірвати домовленості чи перешкодити досягненню миру і підкреслив, що переговори продовжуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника російського диктатора.

Пєсков наголосив, що переговорний процес триває, але не означає припинення бойових дій. За його словами, Росія не зацікавлена у тимчасовому перемир’ї, а прагне домовленостей, які забезпечать тривалий мир.

«Ми не хочемо тимчасового перемир’я, ми хочемо миру на багато років і століття. Тому спеціальна військова операція продовжується, а переговорний трек – це те, що повинно нас до цього миру привести», – заявив речник Кремля.

Він також зазначив, що Москва виступає проти пауз у бойових діях, які могли б дозволити Україні відновити сили.

За словами Пєскова, мирний процес є складним і складається з великої кількості деталей, тому потребує часу. Водночас робота над ним триває.

Нагадаємо, в ніч проти 16 листопада в районі Керчі пролунала серія вибухів. За інформацією місцевих Telegram-каналів, приблизно о 01:30 над містом почали кружляти безпілотники. Очевидці повідомляли про вибухи та стрілянину мобільних вогневих груп.

Близько 05:30 місцеві жителі повідомили про проліт реактивних безпілотників. У цей час також було чути вибухи та роботу засобів протиповітряної оборони.

За твердженням моніторингового каналу «Крымский ветер», безпосередній удар по арці Кримського мосту стався о 05:38.

Згодом у мережі з'явилися фотографії, на яких, як стверджують автори повідомлень, автомобільна арка переправи помітно змінила кут нахилу.

Раніше місцеві Telegram-канали поширили інформацію про те, що бойова частина одного з безпілотників нібито впала на праву арку мосту з боку тимчасово окупованого Криму. За цими повідомленнями, конструкція візуально нахилилася приблизно на 15 градусів.