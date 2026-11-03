Інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Сибіга зробив заяву про російський слід

Голова МЗС: Росія намагається досягти розколу за трьома ключовими лініями

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що за розкручуванням провокації в Петропавлівській Борщагівці стоїть Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Завдання ворога полягає в тому, щоб масштабувати наявні проблеми. Типова тактика. Ці проблеми треба розв'язувати – це наше внутрішнє завдання, і його ніхто не знімає. Але немає жодних сумнівів, що за розкручуванням цієї провокації стоїть саме ворог», – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Росія, не досягаючи успіхів на полі бою та зазнаючи рекордних втрат, зосередилася на дестабілізації українського тилу. «І це стосується не лише України. Провокації в Україні синхронізовані з провокаціями в Європі та Північній Америці. Ми бачимо, що Росія посилює спроби дестабілізувати суспільства всіх країн євроатлантичного простору», – сказав він.

За словами міністра, для цього Кремль залучає колишніх політиків, утікачів, афілійованих із Росією діячів і пропагандистів, які просувають проросійські наративи та ідеї капітуляції України.

«За даними розвідки, Росія намагається досягти розколу за трьома ключовими лініями: між Європою та США, між державами-членами ЄС і НАТО та всередині демократичних суспільств. У це Росія планує вкинути шалені ресурси вже цього та наступного року. Тому наша спільна відповідь має бути протилежною: єдність між Європою та Америкою, всередині ЄС і НАТО та всередині наших країн», – підкреслив глава МЗС.

Сибіга додав, що Україна постійно координує дії з партнерами, які розуміють природу російських провокацій. За його словами, спроби Кремля дестабілізувати ситуацію дають протилежний результат – посилюють підтримку України, єдність і стійкість партнерів.

«Працюємо над скоординованою протидією спробам Москви розхитати міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави. На цьому тлі критично важливо не втратити єдність усередині нашої країни. Не дати мерзотникам – ані російським, ані внутрішнім – використати природну для п'ятого року повномасштабної війни втому людей, щоб посіяти розбрат. Україна вже багато разів доводила, що здатна зривати такі сценарії Москви. Переконаний, нам під силу зірвати і цей», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

До слова, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Як відомо, командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.